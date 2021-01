Iliad: pochi giorni per avere la Flash 70 a soli 9.99 euro al mese

Avere attualmente come proprio gestore Iliad è ideale per tutti coloro che vogliono risparmiare ed avere allo stesso tempo qualità e quantità. Sono infatti queste le peculiarità di uno dei gestori più sorprendenti di sempre, il quale era arrivato in Italia tra scetticismo e previsioni alquanto nefaste.

Erano davvero molti coloro che credevano che Iliad avrebbe vissuto una parabola dopo poco discendente, mentre invece l’ascesa non sembra arrestarsi. Questo gestore è stato in grado di guadagnarsi oltre 6 milioni di utenti in poco tempo, ottenendo il quarto posto dietro le realtà che da sempre dominano il panorama della telefonia mobile italiana. Il merito è stato della grande intraprendenza, la quale a breve vedrà un ulteriore tassello piazzato nel percorso vincente del provider. Stiamo parlando della fibra ottica, la quale permetterà dunque promozioni domestiche grazie all’accordo stipulato con Open Fiber.

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.

Iliad: la Flash 70 è ancora disponibile per poco tempo

Per ancora nove giorni gli utenti potranno sottoscrivere la migliore offerta di Iliad. Si tratta dilla, soluzione che viene pubblicizzata solo ogni tanto visto che non risiede in pianta stabile nel catalogo delle offerte sul sito ufficiale. Al suo interno per 9,99 € per sempre potete trovare tutto senza limiti il 70 giga in 5G.