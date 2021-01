Le offerte del volantino Euronics sono davvero assurde, ma sopratutto nascondono una lunghissima serie di prezzi da cogliere al volo, nell’ottica di riuscire a risparmiare il più possibile nel momento in cui viene effettuato un acquisto presso i punti vendita fisici.

Avete capito bene, la campagna promozionale che andremo a raccontarvi, non risulta essere attiva sul sito ufficiale, l’utente dovrà recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita. Le differenze tra i soci, dati alla mano, dovrebbero essere pressoché minime, ma potrebbero comunque esistere; il consiglio è di controllare la proposta del socio più vicino alla vostra residenza, prima di pensare di effettuare un acquisto.

Euronics: questi sconti vi faranno impazzire

Gli sconti di Euronics vi possono far impazzire, poiché al loro interno trovano posto anche i prodotti Apple di ultima generazione, quali sono ad esempio iPhone 12, iPhone 12 Pro o iPhone 12 Pro Max, tutti con prezzi che oscillano comunque tra 939 e 1289 euro.

Per quanto riguarda il mondo Android, troviamo tantissime altre occasioni molto interessanti, in particolare con una spesa complessiva inferiore ai 400 euro sarà possibile pensare di acquistare Oppo A15, Oppo A91, Oppo A53, LG K42 e LG K22, Vivo Y11s, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, per finire anche con diversi altri prodotti appartenenti alla fascia medio-bassa del mercato.

L’intero volantino Euronics è riassunto nel dettaglio nelle pagine che trovate in fondo al nostro articolo, in questo modo sarà facile scoprire i singoli prezzi, ricordando comunque che quanto elencato è da ritenersi valido esclusivamente presso i negozi di Euronics Bruno.