Ci sono grandi cambiamenti in vista per quanto riguarda il celebre sistema di infotainment Android Auto. Infatti, potreste essere davvero sorpresi da ciò che sta girando nelle ultime ore su Reddit: sembra, infatti, che il colosso americano abbia tutte le intensioni aggiungere dei cambiamenti visivi tramite degli aggiornamenti lato server con la versione 6.0 del sistema. Questo anche perché il sistema di infotainment è gestito da Google Play Services, e dunque non ha bisogno di aggiornamenti classici per l’apporto di novità. Andiamo a vedere nel dettaglio di quali novità stiamo parlando.

Android Auto: la novità che sta per arrivare è davvero suggestiva

Ora vedremo quali sono le novità a cui il team di sviluppo di Google sta lavorando. Il suddetto, oltre ad aver già dato a tutti gli utenti la possibilità di cambiare wallpaper e aggiungere scorciatoie efficaci a Google Assistant, in questo momento sta lavorando anche ad un nuovo update chiamato “MultiDisplay“.

Intuibile anche dal nome, questa funzione servirà per gestire più schermi contemporaneamente. Tuttavia, la funzione non è ancora pronta per il suo lancio ufficiale sul mercato e quindi, come già preannunciato su Reddit, non è ottimizzata e non è possibile neanche testare altre app di navigazione al di fuori di Google Maps su di essa.

Infine, è importante sottolineare che il colosso di Mountain View sta lavorando molto attentamente anche al supporto delle chiamate VOIP. Il codice di Android Auto, infatti, fa riferimento in maniera molto esplicita a questo aggiornamento, con Google Meet, Duo e WhatsApp che vengono indicate come le prime app che potranno usufruire di questa nuova funzione.