WindTre è tra gli operatori più apprezzati del momento per via della buona qualità garantita e delle offerte proposte ai suoi nuovi clienti. A proposito delle tariffe offerte dal gestore WindTre particolare attenzione merita la All Inclusive XLarge, una delle opzioni in grado offrire un’abbondante quantità di Giga di traffico dati a un costo abbastanza conveniente.

WindTre All Inclusive XLarge: ecco l’offerta che permette di ricevere 100 GB di traffico dati al mese!

I nuovi clienti del gestore WindTre, procedendo con l’attivazione della tariffa All Inclusive XLarge con Easy Pay, ricevono ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

50 minuti verso l’Estero

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il costo di rinnovo della tariffa è di 16,99 euro al mese. L’attivazione, invece, necessita di una spesa iniziale di soli 10,00 euro previsti per l’acquisto della nuova SIM. I costi dovranno essere saldati tramite una delle modalità di pagamento suggerite dal gestore, quindi scegliendo tra carta di credito, conto corrente o carta conto.

L’attivazione può essere effettuata tramite modalità differenti. Ogni clienti può scegliere di acquistare la nuova SIM online, portando a termine il pagamento e ricevendola tramite corriere; di effettuare il pre-ordine online e completare l’acquisto in negozio o di recarsi direttamente in uno dei punti vendita WindTre.

Tutti i nuovi clienti attivando l’offerta WindTre All Inclusive XLarge, sin dal primo momento, possono utilizzare gratuitamente i servizi extra senza il rischio di andare incontro a spese impreviste. WindTre, a tal proposito, blocca automaticamente i servizi a sovrapprezzo.