Vodafone è operativa come sempre anche nel settore della telefonia fissa. Nel corso di questi ultimi mesi, il gestore inglese ha dimostrato di saper aggiungere una serie di interessanti novità e di servizi extra alle classiche offerte per la telefonia domestica. Oltre a chiamate ed internet, gli abbonati di Vodafone avranno accesso anche a contenuti streaming per la tv.

Vodafone, i due bonus per Sky ed Amazon a costo zero

La promozione di riferimento in casa Vodafone per la telefonia fissa resta la Unlimited Plus. Attivando online questa promozione, gli utenti potranno ricevere ben sei mesi gratis per il ticket Cinema di NOW TV. In pratica, attivando la tariffa per la Fibra Ottica, ci si assicura anche un account a costo zero per la piattaforma streaming Sky con migliaia di film esclusivi.

Non c’è però solo NOW TV. Grazie a Vodafone sarà anche possibile attivare un profilo gratis per Amazon Prime Video e conseguentemente anche per Amazon Prime. Per attivare questo bonus extra sarà necessario scegliere uno dei principali pacchetti previsti per la Vodafone TV. I servizi Amazon saranno gratuiti per un anno.

Per quanto concerne i consumi per la telefonia fissa, il gestore britannico conferma il suo classico schema per la tariffa Unlimited Plus. Gli utenti che si affidano a tale iniziativa avranno quindi internet senza limiti con le prestazioni classiche della Fibra ottica (velocità di navigazione sino ad 1 Gbps). Anche le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili sono incluse e senza scatto alla risposta. Il prezzo mensile per la Vodafone Unlimted Plus è confermato in 29,90 euro