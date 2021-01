Anche nel nuovo anno la strategia commerciale di TIM non cambia. Il provider italiano ha sempre a cuore gli utenti più giovani ed in particolar modo la fascia di pubblico degli studenti. Nel 2021, il gestore ripropone la sua tariffa Young in una rinnovata veste: gli abbonati potranno quindi attivare la ricaricabile TIM Young Student Edition.

TIM, la promozione per gli studenti con 40 Giga e tanti regali

Nel nuovo bundle, la tariffa di TIM prevede minuti senza limiti più SMS illimitati da inviare a chiunque e 40 Giga per la connessione internet sotto rete 4G e 4,5G. Il prezzo di rinnovo di questa tariffa è di 11,99 euro, senza spese di attivazione per chi sceglie l’attivazione attraverso il sito internet ufficiale.

La promozione, che può essere attivata da vecchi e nuovi abbonati di TIM anche attraverso i punti vendita del gestore sul territorio nazionale, si rivolge esclusivamente al pubblico con età uguale o inferiore a 25 anni.

In linea con il passato per chi opta per la Young Student Edition ci sono anche dei regali e degli extra da non perdere. In primo luogo gli abbonati avranno accesso gratuito per sei mesi al servizio TIMmusic Platinum. Al tempo stesso ci sarà connessione internet senza limiti per tutte le applicazioni di streaming musicale. Anche la navigazione su social e chat è garantita senza soglie di consumo.

Altro fattore importante è l’utilizzo delle app per la didattica online. I clienti di TIM potranno navigare senza utilizzare consumi internet su app come Zoom, Microsoft Team, Google Meet, Microsoft Office.