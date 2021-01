Potrebbe non essere necessario attendere ancora per avere un assaggio delle prestazioni della serie GeForce RTX 30 sui laptop. NVIDIA ha condiviso un teaser in cui annuncia che presenterá nuovi dettagli per i laptop oggi 12 gennaio durante l’evento CES. La clip mostra sia un laptop sia quella che é chiaramente una GPU per laptop.

Secondo quanto riferito, NVIDIA sta pianificando di portare la nuova serie RTX 30 GeForce sui laptop. Tra queste, troviamo una RTX 3060 con 6GB di RAM, una 3070 Max-Q con 8GB di memoria ed una 3080 Max-Q con 16GB di RAM. É curioso notare che la 3080 in questione supera abbondantemente i 10 GB di memoria della GPU per desktop.

NVIDIA GeForce RTX serie 30 é in arrivo anche su laptop

Le schede dovrebbero beneficiare dei miglioramenti dell’architettura Ampere, come il Ray Tracing di seconda generazione ed una tecnologia Resizable Base Address Register che potenzia la comunicazione tra CPU e GPU. I chip RTX 30 esistenti includono giá queste caratteristiche, quindi potrebbe essere semplice portare la stessa soluzione anche sui laptop, magari via software.

Ci sono, naturalmente, domande senza risposta poiché la societá non ha rilasciato ulteriori dettagli. Non é certo quanto la grafica delle schede RTX serie 30 per laptop sia paragonabile a quella della serie desktop. Anche il consumo di energia rimane un mistero. Le schede in questione consumano parecchia energia e non é certo come NVIDIA terrá sotto controllo questi consumi con i laptop. Non ci resta che attendere l’inizio dell’evento per saperne di piú. Se volete seguire l’evento, potete farlo in live su YouTube o Twitch.