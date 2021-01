I giochi su Nintendo Switch sono già di per sé più costoso dei titoli per PC, PlayStation e Xbox per una serie di motivi. Anzitutto, perché le vendite del Nintendo eShop non sono così abbondanti o vantaggiose come quelle su Steam o sul PlayStation Store. Inoltre, anche perché molti dei giochi migliori e più popolari per Nintendo Switch, raramente ricevono sconti apprezzabili, soprattutto per i giochi pubblicati da Nintendo. Eppure, nonostante ciò, sembra che i giochi per Nintendo Switch e Switch Lite stiano per diventare ancora meno convenienti.

Nintendo Switch, cambio di rotta: niente più giochi a meno di 1,99 euro

Su Reddit, SMG Studio – lo sviluppatore di Death Squared, un popolare gioco di puzzle indie – afferma che il Nintendo eShop ha integrato una nuova regola che vieta che i titoli vengano proposti ad un prezzo inferiore a $ 1,99. Ovviamente, i giochi gratuiti rimarranno gratuiti, ma lo sviluppatore afferma che i giorni in cui potevi acquistare una serie di giochi a meno di 1 euro stanno per finire.

Come nota lo sviluppatore, anche il loro gioco è stato recentemente proposto a $ 0,99, ma ciò perché hanno pianificato la vendita ad agosto. In altre parole, se in queste ore sono ancora presenti titoli con un prezzo inferiore a 1,99 euro sul Nintendo eShop è perché gli sviluppatori hanno pianificato tale vendita in passato.

Detto questo, per ora, prendi tutto con le pinze. Nessuna di queste informazioni è ufficiale e finora Nintendo non ha fornito alcun tipo di commento o chiarimento. Per quanto riguarda il motivo per cui Nintendo dovrebbe seguire questa nuova rotta, questo non è ancora noto.