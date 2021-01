Iliad: 70 giga a 9,99 euro, ecco quanto dura ancora la Flash 70

Alcune delle offerte di Iliad lanciate già il giorno della presentazione ufficiale del gestore, sono ancora disponibili per la sottoscrizione. Questo è un punto di forza di cui solo questo gestore ad oggi è dotato in Italia, soprattutto per quanto concerne le promo più interessanti.

Iliad detiene sul sito ufficiale la sua promo da 50 giga, quella che costa solo 7,99. Gli utenti infatti continuano a sottoscriverla nel momento in cui desiderano cambiare gestore, ottenendo dunque tantissimi servizi che questo provider concede gratis. Durante gli ultimi tempi però a restare sorpresi sarebbero stati gli utenti che possiedono un altro gestore. Iliad avrebbe attirato la loro attenzione proponendo la sua offerta migliore, quella Flash 70 che ogni tanto fa capolino per un periodo limitato di tempo. Sono infatti 10 giorni che questa soluzione è disponibile, con otto giorni residui per sottoscriverla. Manca dunque poco più di una settimana alla scadenza, e se gli utenti approfitteranno potranno avere a disposizione 70 giga in 5G e tutto senza limiti per 9,99 € al mese.

Iliad: ecco tutte le novità in merito all’arrivo della fibra ottica a partire dalla prossima estate

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.