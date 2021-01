Con Coop e Ipercoop gli utenti ultimamente si possono trovare in una botte di ferro, gli sconti applicati dall’azienda sono molto migliori delle più rosee aspettative, e riescono a convincere pienamente con prezzi più bassi del normale, grazie alla presenza di dispositivi appartenenti alla fascia alta del mercato.

La soluzione risulta essere disponibile per ogni utente sul territorio nazionale, con possibilità di accesso direttamente dal sito ufficiale dell’azienda. A differenza delle precedenti campagne, in questo caso ci si ritrova a poter godere della spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine effettuato del valore superiore ai 19 euro di spesa (anche cumulativa di più prodotti e senza limitazioni).

Coop e Ipercoop: tutte le offerte da non perdere di vista

Con Coop e Ipercoop l’utente potrà mettere le mani su un incredibile Samsung Galaxy S20+, spendendo solamente 799 euro per il suo acquisto effettivo, nella versione sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.

Coloro che si ritrovano ad essere disposti ad investire quantitativi di denaro ancora maggiori, possono anche affidarsi a LG Wing, lo smartphone con il doppio display OLED rotante, il cui prezzo raggiunge addirittura i 1190 euro.

Non mancano soluzioni complessivamente più economiche, del calibro di Huawei P30 New Edition, Xiaomi Mi 10T, Huawei P Smart 2021, iPhone SE 2020, la cui richiesta finale non andrà oltre i 489 euro previsti per quest’ultimo.

Il volantino Coop e Ipercoop lo potete sfogliare direttamente sul sito dell’azienda, non in negozio.