Si rinnova tutta la serie Asus Rog destinata al gaming più estremo e caratterizzato dalle migliori innovazioni tecnologiche presenti sul mercato. In occasione del CES 2021 sono tante le novità introdotte da Asus, scopriamo insieme quali sono le più interessanti.

Linea Asus Rog per il 2021

Dopo l’annuncio da parte di Nvidia della nuova generazione di schede video Ampere per il mondo dei portatili con design Max-Q, sono tantissime anche le novità di Asus.

Una presentazione in grande stile grazie al nuovo software scaricabile su Steam, grazie al quale si potrà “toccare con mano” le nuove tecnologie proposte da Asus.

In arrivo una nuova nuova tastiera, la Claymore II, erede della Claymore del 2016, con un pad numerico modulabile per ogni tipologia di applicazione. Dotata di Switch ottici e meccanici ha anche una doppia modalità: cablata per un’esperienza lag free e anche wireless. Anche il nuovo mouse Gladius III, con soli 89 g e un sensore con 19k DPI, rappresenta il nuovo standard per il mondo del gaming competitivo.

Il nuovo PG32UQ, uno schermo 4k con refresh rate a 144hz, con pannello IPS e tecnologia ELMB e HDR 600, rappresenta la nuova scelta per il gaming su console e per tuti coloro che vogliono sfruttare appieno le proprie RTX di terza generazione.

Annunciati anche i nuovi portatili con Ryzen 5000 per piattaforme mobile e le nuove RTX di terza generazione con design Max-Q, dissipate con metallo liquido per ottimizzare la dissipazione del calore. Anche il Dolby Atmos sarà una caratteristica imprescindibile per i nuovi laptop della prossima generazione.

Lo Strix Scar 17, con pannello FHD a 360 Hz, equipaggiato con la nuova Nvidia RTX 3080 e il Ryzen 5950X, rappresenta il nuovo pc da battere nel mondo del gaming competitivo.

La nuova serie Strix G risulta migliorata nel peso, nelle dimensioni e nel raffreddamento. Inoltre, integreranno le ultime tecnologie disponibili sul mercato. Il nuovo Zephirus Duo baserà i propri upgrade su un miglioramento delle prestazioni per quanto riguarda il raffreddamento e anche il lato batteria.

Con un peso di solo 1,3kg e uno spessore di 16mm il Rog Flow X13 è il pc più leggero e sottile per ogni tipo di utilizzo. Display touch con rapporto 16:10 e risoluzione 4k 120Hz porta la potenza ad un nuovo livello. La Rog XG Mobile, una GPU esterna permetterà a tanti di potenziare i propri sistemi portatili all’occorrenza, con un peso ridotto e un consumo di soli 150W.