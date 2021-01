Da alcuni giorni circolano in rete parecchie notizie che riguardanti quelli che potrebbero essere i dispositivi Apple in arrivo. Il colosso di Cupertino, secondo alcune fonti, avrebbe infatti intenzione di rilasciare, nel corso del prossimi mesi, numerosi nuovi dispositivi e tra i primi ad essere lanciati potrebbero essere gli Apple AirPods Pro 2 e la nuova versione di iPhone SE.

Apple AirPods Pro 2 e iPhone SE: il lancio potrebbe avvenire nel mese di aprile!

Tra i nuovi dispositivi Apple in arrivo pare possano esserci gli Apple AirPods Pro 2 una nuova versione dell’iPhone SE. I due dispositivi potrebbero essere presentati dal colosso entro il mese di aprile ma la notizia necessita ancora di una conferma, dunque non è possibile conoscere con certezza la data nella quale potrebbe tenersi il lancio.

Restano ancora scarse anche le informazioni circa quelle che saranno le specifiche tecniche e le caratteristiche principali dei nuovi prodotti Apple. In base a quanto emerso di recente, gli Apple AirPods Pro 2 potrebbero però sfoggiare un nuovo design mentre l’iPhone SE potrebbe attirare l’attenzione per via delle nuove dimensioni del display. Il colosso potrebbe infatti sostituire il pannello attualmente adottato per un display da 5,5 pollici. Nonostante ciò il design del dispositivo non dovrebbe presentare sostanziali differenze rispetto alle versioni già lanciate dal colosso.

I due dispositivi potrebbero non essere gli unici in arrivo. Il colosso presto potrebbe anche lanciare i suoi Apple AirTags, un dispositivo di localizzazione da collegare agli oggetti desiderati già apparso in alcune immagini che ne hanno svelato il design.