Il robottino certamente più famoso di tutto il pianeta è senza dubbio alcuno quello di Android, la mascotte di Google infatti, grazie al sistema operativo che rappresenta, è diventata a dir poco famosissima, questo poichè Android, il sistema operativo per smartphone di casa Google, è presente nella stragrande maggioranza degli smartphone del pianeta.

Esso deve la sua popolarità alla sua grande efficienza unita a sicurezza, fattori certamente molto apprezzati all’interno delle varie aziende di telefonia, le quali hanno da quasi un decennio ormai puntato in toto sul sistema di Google, il quale tra l’altro offre la sua natura open source come base di partenza.

Dal lato dell’utente poi, a rendere il sistema così apprezzato, ci pensa la sua forte impronta User Friendly, la quale basandosi sull’intuitività, rende l’esperienza d’uso gradevole e non difficile anche per gli utenti che si trovano a maneggiare uno smartphone per la prima volta.

Il robot a casa vostra

Google dunque, per celebrare il proprio sistema operativo, ha deciso di rilasciare un piccola video guida attraverso il canale degli sviluppatori, con all’interno le istruzioni per poter assemblare sotto forma di piccolo origami, il robottino verde, da sempre mascotte dell’OS.

Una piccola attività offerta da Google non tanto per puro divertimento, bensì per dare a tutti gli utenti una piccola attività da svolgere durante i periodi da trascorrere in casa in questa contesto segnato dall’emergenza coronavirus, la quale purtroppo continua incessantemente a martellare il pianeta e tutte le popolazioni senza dare segni di cedimento nonostante le continue restrizioni.