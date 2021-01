Vodafone: quali sono le migliori offerte in 4G e 5G per rientrare

Tanti Utenti sono coscienti del fatto che Vodafone sia il miglior gestore in assoluto. Questo ovviamente non esclude che questi possono trovare la loro migliore soluzione presso altri provider di telefonia mobile, proprio come è successo ultimamente. Vodafone, azienda molto potente in tutto il continente europeo, avrebbe perso qualche utente di troppo soprattutto dopo l’arrivo di Iliad.

In molti infatti hanno deciso di sottoscrivere una delle promozioni di questo gestore che non cambia mai prezzo. Proprio per questo Vodafone vuole tentare di recuperare parte dei suoi ex utenti proponendo nuove soluzioni. Queste sono ben tre e permettono a tutti di rientrare al minimo storico.

Vodafone: arrivano le offerte dedicate agli ex utenti, ecco quali sono

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga