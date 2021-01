Gli sconti lanciati in questi giorni da Carrefour sono davvero da impazzire, possono aiutare gli utenti a mettere le mani sui prodotti preferiti, senza obbligarli a spendere cifre troppo elevate, almeno rispetto a quelli che sono i listini attuali dei dispositivi stessi.

La campagna promozionale è speciale, anche se va detto che risulta essere disponibile esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o sfruttando l’e-commerce aziendale. Gli acquisti dovranno necessariamente essere completati recandosi personalmente in negozio, con disponibilità di scorte non limitate.

Carrefour: ecco la lista delle offerte speciali

Spendere poco con Carrefour è decisamente più semplice del previsto, tutti gli smartphone in promozione rientrano nella fascia dei 239 euro, ciò sta a significare che sarà possibile mettere le mani su Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Alcatel 1B, Alcatel 1 SE 2020, Oppo A9 2020, Motorola E7+ o terminali molto vicini ai suddetti.

Gli utenti che invece saranno interessati all’acquisto di un televisore, potranno decidere di affidarsi al nuovissimo modello LG da ben 70 pollici, una smart TV estremamente qualitativa con possibilità di installare le applicazioni, anch’essa acquistabile con un esborso non troppo elevato, saranno necessari 699 euro per l’acquisto definitivo.

Il volantino Carrefour non delude sicuramente le aspettative di tutti coloro che speravano di poter risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato, naturalmente la campagna non termina qui e si estende anche verso altre categorie merceologiche, per questo se ne consiglia la lettura.