Grande attesa generale per i cambiamenti che dovrebbero giungere al sistema di infotainment di Google Android Auto. Tuttavia, potreste rimanere ugualmente stupiti da ciò che sta circolando ultimamente su Reddit. Di fatto, pare che il colosso di Mountain View sia pronto ad apportare dei cambiamenti visivi mediante degli update lato server con la versione 6.0 del sistema. Anche perché, Android Auto, è gestito dai Google Play Services, e quindi non necessita di aggiornamenti “classici” per aggiungere delle novità. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Android Auto: le novità saranno davvero tante ed interessanti

Quindi, come detto prima, abbiamo l’opportunità di andare a vedere quali sono le ultime novità interessanti a cui il team di sviluppo di Google sta lavorando. Il suddetto, oltre a riuscire a fornire la possibilità di cambiare wallpaper sul sistema di infotainment e aggiungere scorciatoie utili all’Assistente Google, sta lavorando anche ad una nuova feature chiamata “MultiDisplay“.

Da come si può capire dal nome, questa è una funzione che servirà a gestire più schermi in contemporanea. La funzione, però, non è totalmente pronta per essere lanciata sul mercato, e come viene anche detto nel post di Reddit, non è ancora assolutamente ottimizzata e di conseguenza non è possibile neanche testare altre app di navigazione oltre a Google Maps.

In conclusione, diciamo che il colosso statunitense sta lavorando con estrema frequenza al supporto delle chiamate VOIP. Infatti, il codice di Android Auto, pare faccia riferimento a tale aggiornamento in maniera esplicita, con Google Duo, Meet e WhatsApp che vengono indicate come le prime applicazioni che potranno utilizzare la nuova funzione.