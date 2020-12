I fan di League of Legends potranno in futuro giocare ad un nuovo titolo ambientato nell’incredibile universo del MOBA più popolare al mondo. Greg Street, vice presidente della divisione Intellectual Property and Entertainment della Riot Games, ha dichiarato su Twitter che “il mio nuovo lavoro consiste nel dare il via ad un grande (qualcuno potrebbe dire imponente) gioco che molti di voi ci hanno chiesto di creare”.

League of Legends, dopo la versione per mobile arriva un MMO!

Rispondendo ad una domanda di una fan, Greg Street ha confermato che quell’imponente gioco di cui ha parlato è, in realtà, un MMO. Sebbene Street non abbia fornito dettagli, l’MMO avrà luogo nel mondo di Runeterra, lo stesso universo in cui sono ambientati League of Legends e gli altri titoli di casa Riot Games.

Negli ultimi anni, infatti, il team si è concentrato molto sullo sviluppo di nuovi titoli ambientati nello stesso universo di League of Legends. Qualche giorno fa, Riot Games ha rilasciato la versione beta pubblica di League of Legends: Wild Rift, un MOBA per smartphone e tablet. Il gioco presenta una nuova mappa 5v5 progettata specificamente per piattaforme mobile e le partite durano in media tra i 15 ed 20 minuti.

Ad inizio anno è stato invece rilasciato Teamfight Tactics, un autobattler con battaglie PvP a turni in cui i giocatori devono scegliere, schierare e potenziare gli eroi di League of Legends che vengono estratti da un roster sempre diverso; e Runeterra, un gioco di carte. Oltre ciò, Riot Games starebbe lavorando a Ruined King: A League of Legends Story, un gioco di ruolo a turni che avrà come protagonisti alcuni degli eroi di League of Legends e le loro storie; e Conv/rgence: A League of Legends Story, e si tratta di un platform d’azione che ha come protagonista Ekko, alle prese con la criminalità e l’inquinamento della città di Zaun.