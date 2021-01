Lo sviluppatore SNK ha rivelato il primo sguardo a King of Fighters XV, il cui rilascio è previsto quest’anno. Il trailer dura meno di un minuto, ma mostra una grafica nuova di zecca per la lunga serie di giochi di combattimento. Il teaser presenta personaggi come Kyo Kusanagi, Mai Shiranui, Shun’ei, Leona, K ‘e Benimaru Nikaido.

Tutti gli aggiornamenti sullo sviluppo del nuovo gioco

Dopo che il trailer è stato rivelato, il direttore creativo Eisuke Ogura ha parlato di come questo gioco funzionerà rispetto alle precedenti serie.

“Ci stiamo concentrando sul mantenere la base della serie di essere veloce, aggiungendo anche elementi per renderlo più eccitante”, ha detto Ogura. “Ora siamo in grado di fare cose sia per il suono che per le immagini che erano impossibili quando [stavamo] sviluppando XIV”.

Ogura ha anche detto che il team di sviluppo sta “migliorando le funzionalità e ottimizzando il gioco” prima del suo lancio. King of Fighters XV è stato annunciato per la prima volta all’EVO 2019 e poi ha ricevuto un breve teaser a dicembre, con Ogura che ha rivelato che il nuovo arrivato di King of Fighters XIV, Shun’ei, sarebbe stato l’ultimo protagonista del franchise.

Per aumentare il suo status aggiornato all’interno del franchise, Shun’ei ha ricevuto un nuovo vestito e il suo set di mosse è stato revisionato. King of Fighters XIV del 2016 riceverà anche un’edizione definitiva su PS4, che include il gioco base, 8 personaggi DLC, 10 costumi DLC e 10 temi PS4.