Se non sei mai stato un fan di portare minuscoli altoparlanti costantemente nelle orecchie per ascoltare un po’ di musica – o podcast, audiolibri, note vocali, e così via – probabilmente sei a conoscenza di soluzioni alternative. Tra esse abbiamo cuffie a conduzione ossea o occhiali con porte audio. JLab fa al caso tuo se cerchi una soluzione perfetta per conciliare indossare degli occhiali e ascoltare la tua musica preferita.

Abbiamo visto molte offerte in questo senso nel corso degli anni, ma non sono mai state particolarmente convenienti e convincenti per i consumatori. Cercando di valutare tutti i pro e i contro, vale la pena provare i nuovi Smart Glasses di JLab. Quest’ultima sta introducendo i suoi nuovi JBuds Frames. L’obiettivo è trasformare i tuoi occhiali esistenti che porti tutti i giorni in veri e propri Smart Glasses, quindi occhiali intelligenti con audio integrato. Ti basterà pagare una differenza di circa 50 euro.

JLab: trasforma gli occhiali che usi tutti i giorni in occhiali Smart con supporto audio integrato a soli 50 euro

Invece di utilizzare la tecnologia a conduzione ossea citata prima, le due strutture laterali del modello di JLab mantengono una linea piuttosto semplice. Previsto, infatti, un semplice altoparlante rivolto verso il basso destinato a convogliare la musica nelle tue orecchie isolando il suono da chi ti è accanto. Ogni unità ha un driver da 16 mm. Vi ricordiamo che probabilmente non dovreste aspettarvi di essere meravigliati dalla qualità audio. Dopotutto, gli auricolari open-ear per natura sono pensati per farti sentire i suoni del mondo che ti circonda.

Questi dispositivi audio Bluetooth sono classificati IPX4 e possono essere utilizzati anche indipendentemente. Hanno anche pulsanti integrati che possono accettare/rifiutare chiamate, regolare il volume e persino modificare le impostazioni dell’equalizzatore. Infine, si vocifera che durino fino a 8 ore con una singola carica. Per un prezzo così basso, hanno ridotto notevolmente la differenza con prodotti come i Bose Frames che costano 250 dollari. Ora non ci resta che aspettare per verificare da vicino l’effettiva qualità audio.