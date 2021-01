Con Coop e Ipercoop i prezzi sono davvero mai visti, il nuovo volantino abbandona la fascia media della telefonia mobile, per gettarsi a capofitto tra i modelli più costosi e richiesti dalla popolazione italiana. Il risparmio è garantito, in questo modo sarà facilissimo pensare di spendere poco.

Il nuovo volantino Coop e Ipercoop, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, risulta essere disponibile in esclusiva sul sito ufficiale dell’azienda, non tanto presso i punti vendita di proprietà dell’azienda. Per cercare di avvicinare il maggior numero di utenti, è prevista comunque la spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: ecco la campagna promozionale

L’intenzione di Coop e Ipercoop è mirata prima di tutto sulla fascia alta della telefonia mobile, ecco quindi arrivare un’accoppiata di prodotti dalla qualità elevatissima. In particolare parliamo di Samsung Galaxy S20+, un modello estremamente richiesto dalla popolazione mondiale, ed oggi disponibile all’acquisto a 799 euro, passando anche per LG Wing, il nuovo device con display rotante OLED, proposto però ad una cifra complessivamente elevata, sono necessari 1190 euro.

Volendo invece mettere le mani su prodotti Apple, ricordiamo essere presente anche iPhone SE 2020 alla modica cifra di 489 euro, senza dimenticarsi dei più economici Huawei P30 New Edition, Xiaomi Mi 10T o Huawei P Smart 2021.

Tutto il volantino Coop e Ipercoop, come specificato in precedenza, è fruibile in esclusiva sul sito ufficiale, non da altre parti.