Il sistema operativo presente senza dubbio nella maggioranza degli smartphone in circolazione nel mondo è Android, il software di Google infatti, ha conquistato le varie aziende unendo prestazioni a sicurezza, fattori che accostati alla sua natura open source, hanno spinto molti produttori a puntarci e a installarlo sui propri prodotti.

Il piccolo robottino verde però, non ha conquistato solo le aziende di telefonia, infatti anche gli utenti sono rimasti ammaliati dal software, il quale, basando l’esperienza d’uso su una User Interface molto User Friendly, ha fatto innamorare anche gli utenti meno esperti che hanno trovato davanti agli occhi un sistema intuitivo e dunque facilissimo da utilizzare.

Tutto ciò però, non significa che Android è un sistema inadatto a coloro he amano smanettare, anzi, la sua grande apertura ad azioni esterne lo rende quasi ideale per coloro che amano giocare con i software e cambiare tutto ciò che hanno tra le mani, proprio in tal contesto è presente al suo interno un menù apposito segreto che permette un controllo totale del device, vediamolo insieme.

Opzioni Sviluppatore

Il menù in questione si chiama Opzioni Sviluppatore, esso però non è disponibile immediatamente, bensì va sbloccato, per farlo la procedura è molto molto semplice, infatti dovrete recarvi nelle impostazioni e poi nelle informazioni sul dispositivo, all’interno del menù poi dovrete cliccare su Info software e poi cliccare ripetutamente sulla dicitura Versione Kernel, così facendo attiverete il menù Opzioni Sviluppatore.

All’interno di tale menù troverete numerose impostazioni altrimenti non disponibili che vi permetteranno di modificare e personalizzare il vostro device in modo molto molto profondo, state attenti però, se non sapete bene ciò che fate evitate, dal momento che cambiare i settaggi all’interno di quel menù potrebbe far cambiare radicalmente il modo di funzionare del vostro device.