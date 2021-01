TikTok ha rilasciato il suo primo filtro di realtà aumentata che può utilizzare il sensore LIDAR di iPhone 12 Pro. L’effetto utilizza il sensore per dare permettere ai coriandoli presenti nel filtro di depositarsi realisticamente su persone ed oggetti nella tua stanza.

L’effetto, come mostrato nel video rilasciato dalla societá su twitter, celebra l’anno nuovo con coriandoli ed un enorme scritta 2021. I coriandoli cadono sul pavimento, sul divano ed i cuscini come se si trovasse realmente nella stanza. A quanto pare, questo é solo l’inizio; TikTok promette di sviluppare effetti innovativi durante l’anno.

TikTok svilupperá nuovi filtri durante l’anno

TikTok ha descritto l’effetto come la capacità di collegare visivamente il mondo digitale e quello fisico, grazie al modo in cui gli effetti AR interagiscono con l’ambiente dell’utente. È disponibile a livello globale, ad eccezione di alcuni paesi selezionati.

Ovviamente, i divertenti effetti AR sono solo uno dei tanti casi d’uso per qualcosa come il lidar. La tecnologia viene adottata anche da app che consentono di eseguire la scansione per creare modelli 3D, come l’app 3D Scanner. Ci sono anche app che aiutano con l’interior design, come RoomScan LiDAR, o anche giochi, come il titolo Apple Arcade, Hot Lava.

TikTok non è l’unica grande azienda con gli occhi sulla tecnologia LIDAR di Apple. Snapchat, uno degli altri principali attori quando si tratta di filtri di realtà aumentata, ha già aggiunto il supporto per il sensore LIDAR di Apple a ottobre, consentendo ai creatori di creare i propri filtri AR migliorati per l’app.