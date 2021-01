Fino al 20 Gennaio 2021, continua ad essere disponibile l’offerta PosteMobile Casa Web con un costo mensile scontato che prevede connessione internet illimitata e modem Wi-Fi incluso.

L’offerta è attivabile esclusivamente dai nuovi clienti privati e prevede un costo promozionale di 20.90 euro al mese, invece del prezzo mensile standard pari a 26.90 euro. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

PosteMobile proroga la promo Casa Web fino al 20 gennaio 2021

L’offerta solo dati PosteMobile Casa Web, disponibile soltanto online sul sito ufficiale dell’operatore virtuale FULL MVNO PosteMobile, prevede nel dettaglio connessione internet illimitata su rete 4G+ con incluso, in comodato d’uso gratuito, un modem Wi-Fi e una SIM dati già inserita all’interno del dispositivo.

Il modem con SIM già inserita viene spedito gratuitamente e la consegna del dispositivo avviene in circa 4 giorni lavorativi. Il device è incluso in comodato d’uso gratuito per tutta la durata contrattuale e in caso di cessazione dell’offerta, il cliente deve restituire il dispositivo a propria cura e spese, entro un periodo di 60 giorni.

Oltre ad essere autoinstallante, dunque utilizzabile solo tramite il collegamento con la presa elettrica, il modem Wi-Fi 4G+ di PosteMobile è anche di tipo trasportabile. Questo permette al cliente di spostarsi anche in un indirizzo diverso da quello indicato in fase di attivazione e avere comunque la possibilità di usufruire della propria offerta dati. Il costo di attivazione, addebitato nella fattura del mese successivo a quello di attivazione, è invece pari a 29 euro una tantum. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.