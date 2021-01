Suburra, Riverdale, Elite: di colpo giunge la grande notizia da Netflix

La crisi causata dal coronavirus che colpì la maggior parte della popolazione, comprese le troupe impegnate nei loro lavori, sembra essersi placata. Così tutte le riprese (o quasi) delle famose serie tv sembrano essere ripartite con più forza di prima. A questo punto è il momento di scoprire quando torneranno Suburra, Riverdale, Elite.

Elite, Riverdale e Suburra: finalmente le novità

Finalmente le notizie sono più che positive, anzi, oseremmo dire “concrete”! Iniziamo subito con Riverdale. La serie teen drama darà il via alla sua quinta stagione a partire dalla notte del ballo. Riapparirà poi Fangs Fogarty e a dichiararlo troviamo lo stesso Aguirre-Sacasa: “Drew è un ragazzo eccezionale e un attore formidabile, ed è stato in Riverdale dalla seconda stagione, rendendo il personaggio di Fangs Fogarty uno dei preferiti dai fan. Siamo tutti entusiasti che si unisca a noi per la quinta stagione come personaggio regolare della serie, vivendo con il fidanzato Kevin Keller e Serpent Queen Toni Topaz. Sono anche felice di annunciare che vedremo più Drew SINGING!”. Rullo di tamburi…La serie tv tornerà su Netflix il 20 gennaio 2021!

Élite invece ci delizierà con dei nuovi episodi entro quest’anno. Per fortuna possiamo già comunicarvi che questi rappresenteranno il più grande cambiamento formato da sempre da un cast a rotazione e un possibile cambio di tono.

Infine parliamo di Suburra. La serie tv girata nelle vie romane, dopo aver dato ai suoi fan delle false speranze, non si farà più vedere nella piattaforma. Non demordete però, perché molto probabilmente rivedremo Spadino e Aureliano in uno spin-off ma con ruoli diversi.