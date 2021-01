Akaso Keychain è una nuovissima camera vlog pensata per tutti gli utenti che sono alla ricerca del perfetto dispositivo per realizzare vlog in mobilità, godendo di una buona qualità di registrazione, e sopratutto di una stabilizzazione decisamente superiore agli smartphone di fascia alta.

Estetica e confezione

In confezione troviamo tantissimi accessori che possono sicuramente facilitarne l’utilizzo in mobilità, in primis abbiamo un supporto con base adesiva, da poter “attaccare” a qualsiasi superficie, l’aggancio della camera è magnetico, quindi anch’essa sarà sicura al 100% e non rischierà di cadere. In aggiunta troviamo un supporto magnetico, una piccola basetta con adesivo 3M con accessorio uno stick per la parte posteriore della camera. Non manca comunque una cover in silicone, di colorazione bianca, con la stessa identica tonalità della Akaso Keychain.

Esteticamente il prodotto è decisamente piccolo, sta tranquillamente nel palmo di una mano o nella tasca dei jeans, è realizzato interamente in plastica lucida di colorazione bianca, e purtroppo attira particolarmente le ditate, quindi dovrete pulirla più spesso del previsto. Il plus è comunque rappresentato dall’estrema leggerezza e portabilità. Nella parte destra troviamo il tasto di accensione/spegnimento e di registrazione, con il LED che ne certifica il funzionamento; inferiormente, invece, arrivano il connettore USB type-c per la ricarica ed il collegamento ad una presa a muro, per finire con lo slot microSD.

Hardware

Anteriormente troviamo un sensore da 20 megapixel, con possibilità di registrare video in 4K a 30fps. Questi è grandangolare, con angolo di visuale di 124°, con funzionalità aggiuntive Timelapse. Attorno sono stati posizionati 6 led di colorazione bianca, utilissimi per riprendere in condizioni di scarsa luminosità; fanno una buona luce e non scaricano troppo la batteria.

Ha certificazione IP56, resistente a schizzi d’acqua, ma non impermeabile, quindi non potrete immergerla in alcun tipo di liquido. Tra la connettività spicca il WiFi 802.11 a 5Ghz, utile per collegare la Akaso Keychain direttamente allo smartphone tramite l’applicazione dedicata.

La batteria di base dovrebbe garantire circa 60 minuti di registrazione, ma dai nostri test è durata molto meno, anzi, in alcune occasioni si è scaricata anche da spenta, obbligandoci al reset per farla ripartire correttamente.

La qualità della registrazione è complessivamente sufficiente, non presenta la miglior stabilizzazione al mondo, ma dato il prezzo di vendita è abbastanza soddisfacente. Ottima la gamma dinamica, peccato solamente che il dettaglio non sia all’altezza della situazione, sarebbe potuto essere sicuramente migliore.

Applicazione

Il collegamento avviene, come anticipato, direttamente tramite la rete WiFi 5GHz generata dalla Akaso Keychain, di conseguenza consigliamo lo spegnimento di connessione dati e di modem di casa, proprio per evitare che lo smartphone perda il collegamento con la camera stessa.

L’app in sé è davvero semplicissima da utilizzare, di base è possibile vedere in diretta ciò che sta riprendendo, con possibilità di avviare la registrazione o di scattare un’istantanea, spostando l’apposita levetta “virtuale” nella schermata iniziale.

Nelle “Impostazioni, è possibile scegliere la qualità di registrazione, impostare il filtro anti-vento, accendere/spegnere i LED anteriori, impostare lo spegnimento automatico, il bilanciamento del bianco, per finire con lo spazio rimanente sulla microSD e la carica residua della batteria.

Akaso Keychain: conclusione

In conclusione Akaso Keychain è un prodotto molto interessante, sebbene non garantisca un qualità di registrazione particolarmente elevata, come la stabilizzazione. Il suo punto forte è il prezzo, sarà in vendita su Amazon a poco meno di 100 euro, e considerata l’indossabilità, la versatilità d’uso e la portabilità, non può mancare nel vostro “portafoglio” di prodotti. Può essere davvero migliore di GoPro Hero 9? non crediamo proprio.