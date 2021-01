Chi lo avrebbe mai detto, eppure sono già passati venti anni da quando l’Italia ha detto addio alla Lira accogliendo il nuovo conio europeo. Sono proprio quelle vecchie banconote, conservate come antichi ricordi, che oggi possono valere una fortuna. In particolare il valore di alcune mille lire potrebbe stupire molti.

Antiche banconote: ecco la mille lire che vale una fortuna

Tutti ricordano Maria Montessori, l’educatrice italiana famosa per il metodo educativo che prende il suo nome e che è stato applicato in migliaia di scuole in tutto il mondo. Dal 1990 al 1998 furono stampate e diffuse le famose mille lire raffiguranti il suo ritratto. Un omaggio a questa pedagoga instancabile che ha saputo innovare l’insegnamento in Italia.

Non tutte le banconote raffiguranti il volto della madre della pedagogia italiana hanno lo stesso valore. Infatti quello che da pregio, in questo caso è il numero di serie. Quelle con la serie XC AA potrebbero anche valere fino a 200 euro. Ovviamente una condizione essenziale per raggiungere questo prezzo è l’ottima conservazione. Sebbene il valore possa non stupire i più, queste banconote erano molto diffuse e potrebbe darsi che qualcuno ne abbia diverse. In pratica se solo per caso una persona dovesse trovarne 10 si troverebbe ad avere 2.000 euro nel cassetto. Proprio niente male.

Altre mille lire che possono valere tanti soldi

Altre banconote da mille lire che possono valere alcune centinaia di euro, sono quelle con raffigurato il volto di Marco Polo. Questo famoso esploratore potrebbe regalare ai possessori delle banconote coniate nel 1988 ben 200 euro. Mentre quelle stampate dal 1982 al 1986 possono raggiungere i 120 euro.

In conclusione, le banconote delle vecchie lire pur non essendo così antiche, possono permettere a chiunque le possieda di avere a disposizione una bella somma in euro. Questo ovviamente dipende dalla conservazione, ma anche dalla quantità, visto che ciascuna non supera i 300 euro. Altrimenti se qualcuno dovesse avere qualche vecchia moneta, potrebbe confrontarla con quelle elencate a questo link, alcune valgono una fortuna.