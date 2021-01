In un mondo in cui gli Smartphone sono diventati una parte fondamentale della nostra quotidianità, il mercato dei vecchi cellulari continua ad essere ancora in auge. Ad oggi, di fatto, sono molteplici i collezionisti interessati all’acquisto di vecchi telefonini i quali, come ben sappiamo, permettono di effettuare esclusivamente due operazioni: effettuare chiamate ed inviare SMS. Con molte probabilità, dunque, potreste custodire nei vostri cassetti di casa dei piccoli tesori. Scopriamo quindi di seguito quali sono i cellulari più ricercati del momento

Mobira Senator

Nonostante non assomigli affatto ad un cellulare, ad oggi il Mobira Senator è in assoluto uno dei vecchi telefonini più richiesti di sempre. Lanciato da Nokia nel lontano 1981, ad oggi il suo valore di mercato supera ampiamente i 1000 euro.

Apple iPhone 2G

Il vecchio iPhone 2G rappresenta in assoluto la storia di Apple. Ad oggi, a causa della disponibilità limitata sul mercato, il suo valore di vendita oscilla tra i 300 euro ed i 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Sicuramente avrete visto questo vecchio cellulare in alcuni Film e serie televisive degli ultimi anni. Ad oggi il suo valore di mercato è estremamente elevato, si parla infatti di oltre 1000 euro. Il prezzo è quindi direttamente collegato alla quantità limitata di dispositivi disponibili. Al tempo, di fatto, Motorola ne produsse solamente 300.000 unità.

Nokia 3310

Il Nokia 3310 rappresenta per eccellenza la storia dei vecchi cellulari. Introdotto negli anni 2000, ad oggi il suo valore di mercato si aggira intorno ai 130 euro ma può facilmente aumentare se venduto in ottime condizioni e nella sua scatola originale.

Ericsson T28

Terminiamo infine con il T28. Al tempo prodotto di punta di Ericsson, ad oggi questo cellulare viene venduto online per circa 100 euro. Se tenuto in ottime condizioni, però, il valore può anche lievitare.