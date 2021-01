Netflix è senza dubbi alcuno la piattaforma di streaming più utilizzata ed amata in tutto il pianeta, il noto sito californiano ha infatti conquistato tutti grazie al proprio catalogo a dir poco incredibile, arricchito di ogni contenuto sempre aggiornato all’ultima season non appena rilasciata.

Se però magari, vi trovate in un periodo di intermezzo tra una stagione e l’altra di una vostra serie preferita e volete occupare quel tempo con qualcosa di diverso, eccovi tre proposte che faranno al caso vostro, vediamole insieme.

Cobra Kai, Merlin e Mr. Robot

Partiamo parlando di una serie che certamente appassionerà coloro che a tempi hanno amato Karate Kid, il contenuto in questione infatti altro non è se non il diretto sequel della serie di Film incentrati sul Karate, essa riprende per l’appunto le vicende dei due eterni rivali Johnny Lawrence e Daniel Larusso, entrambi alle prese con i loro dojo di karate che palesano un evidente scontro di ideologie (Terza serie in arrivo l’8 Gennaio su Netflix).

Passiamo ora a Merlin, la serie come intuibile narra le vicende del mago Merlino, trasfigurato in questo caso nelle vesti di un ragazzo servitore di re Artù, lo svolgimento baserà il tutto sull’evoluzione del rapporto tra i due, entrambi alle prese con mille avventure, cosa che saprà mantenere elevato l’interesse.

Ultimo ma non ultimo Mr. Robot, la serie prende in esame le vicende di Elliot Alderson, un impiegato che la notte però si occupa di cambiare il mondo nelle vesti di un hacker letale a capo della F Society, le sue continue riflessioni introspettive a carattere psico-sociale vi sapranno far innamorare, garantito.