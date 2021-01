Whatsapp è l’applicazione più diffusa nel mondo della messaggistica. Sono diverse le funzioni conosciute che rendono quest’app davvero fruibile. Non solo è possibile inviare messaggi di testo, ma anche foto, video, note vocali e tanto altro. La cosa fantastica è che si può fare tutto questo gratuitamente. Tuttavia sono ancora molte le funzionalità nascoste che diversi utenti non conoscono di Whatsapp. Una tra queste è forse la più ricercata e molti non la credevano possibile su Whatsapp: inviare messaggi anonimi. Ecco un modo pratico e veloce per farlo.

Come su Whatsapp è possibile inviare messaggi anonimi ai contatti

Solitamente Whatsapp non permette di inviare contenuti ad un contatto nascondendo il numero così da non renderlo disponibile al destinatario. Ogni qualvolta un utente decide di inviare un messaggio, sarà recapitato con le 9 cifre del numero di cellulare del mittente. E se invece fosse possibile inviare un messaggio anonimo? O meglio se fosse possibile fare uno scherzo ad un contatto in rubrica senza che possa sapere chi gli ha inviato quel contenuto? Ecco i semplici passaggi che tutti possono fare per inviare un messaggio anonimo con Whatsapp.

Questa funzione è disponibile sia per smartphone Android che per iOS. Per prima cosa è necessario che chi desidera inviare un messaggio anonimo scarichi un servizio esterno. Si chiama Wassame. Una volta deciso il contenuto da inviare, l’utente dovrà selezionare l’icona verde corrispondente e subito dopo l’opzione “Anonymous“. Compilato il campo relativo al Paese e al numero di telefono a cui inviare il messaggio anonimo, Wassame provvederà a fare tutto il resto.

Immagini, video, testo note vocali o la posizione gps, il messaggio anonimo verrà recapitato al destinatario che non potrà vedere chi glielo ha inviato. Questo potrebbe essere modo divertente per inviare qualche scatto simpatico dell’anno scorso, magari tra quelli recuperati grazie a Year in Review di Google Foto.

Come scoprire chi ha inviato un messaggio senza il numero del mittente

Wassame ha anche un’altra funzione molto utile e interessante. Non solo permette a chiunque di inviare contenuti su Whatsapp senza essere scoperto, ma svela anche chi ha invia messaggi anonimi.

Se questa applicazione non piace, esiste anche Free Online Phone che permette di creare un numero di telefono ex novo.

Ovviamente questo è un modo divertente per fare qualche scherzo ad amici, oppure per inviare un messaggio promozionale o di lavoro. Occorre però non esagerare e utilizzare questa funzione in modo equilibrato.