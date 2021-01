Elite, Riverdale e Suburra: l'arrivo è ufficiale, ecco le nuove date

Sarete sicuramente stanchi di attendere l’arrivo delle più famose serie tv che hanno colpito gli spettatori della piattaforma americana Netflix. Ora che tutto sembra essere ripartito, il morale di ognuno di noi torna a brillare. Cosa sappiamo sull’arrivo delle nuove stagioni di Elite, Riverdale e Suburra? Ecco tutti gli aggiornamenti del 2021.

Elite, Riverdale e Suburra: finalmente le novità

Non c’è tempo da perdere, pertanto ci catapultiamo immediatamente in Riverdale. La serie teen drama inizierà la sua quinta stagione durante la notte del ballo. Cosa possiamo dirvi in merito? Fangs Fogarty tornerà sui piccoli schermi e a dichiararlo troviamo lo stesso Aguirre-Sacasa: “Drew è un ragazzo eccezionale e un attore formidabile, ed è stato in Riverdale dalla seconda stagione, rendendo il personaggio di Fangs Fogarty uno dei preferiti dai fan. Siamo tutti entusiasti che si unisca a noi per la quinta stagione come personaggio regolare della serie, vivendo con il fidanzato Kevin Keller e Serpent Queen Toni Topaz. Sono anche felice di annunciare che vedremo più Drew SINGING!”. SORPRESA! La serie tv tornerà su Netflix il 20 gennaio 2021.

Élite ha ottenuto il rinnovo ufficiale della quarta stagione, che andrà in onda su Netflix entro il 2021. Già da ora sappiamo molto circa i nuovi episodi: questi rappresenteranno il più grande cambiamento composto da sempre da un cast a rotazione e un possibile cambio di tono.

Infine scoviamo Suburra. La serie tv girata a Roma, dopo aver dato ai suoi fan delle false speranze, non tornerà con una nuova stagione. Fortunatamente però assisteremo ad uno speciale spin-off che vedrà Aureliano e Spadino in due ruoli non più paralleli.