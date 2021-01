Chernobyl è davvero un pozzo di notizie. Ogni giorno ci sono novità che molto spesso non raccontano nulla di buono. Non solo è il peggior disastro nucleare della storia, ma è anche la città fantasma fonte di ispirazione per narrazioni, videogiochi e serie tv. Però pochi sanno che proprio in quella città abitano ancora delle persone, alcune delle quali non l’hanno mai lasciata. Ecco le loro regole e il loro modo di vivere nonostante le radiazioni.

Chernobyl: una città fantasma ancora abitata

Sembrerebbe strano, ma ci sono ancora persone che abitano a Chernobyl nonostante il pericolo delle radiazioni. Addirittura, tra i più anziani, c’è chi non l’ha mai abbandonata, nemmeno dopo l’esplosione del reattore. Bisogna però precisare che il villaggio di Chernobyl, rispetto a Pripyat, è molto più distante dal reattore e contava meno abitanti. Infatti la situazione è molto migliorata rispetto a Pripyat, dove invece il livello radioattivo rimane pericoloso e i rischi ambientali sono alti.

Chernobyl conta circa un centinaio di abitanti, molti tra i quali sono stati impegnati nella realizzazione e costruzione della massiccia struttura in cemento e acciaio che dal 2019 copre il reattore numero 4 della centrale. È interessante che tutti gli abitanti dovrebbero sostare non più di due settimane consecutive in città, intervallandole ad altre due lontano da Chernobyl. Comunque sembra che molti non rispettino questa regola. Sono i più affezionati, che erano tornati al villaggio solo qualche mese dopo la terribile tragedia. È interessante che queste persone conoscono il territorio metro per metro e a loro dire sanno riconoscere i luoghi dove il livello di radiazioni è troppo alto e se ne allontanano subito.

Molti sono i viaggi organizzati in questi luoghi provati dalle radiazioni. Chi per semplice curiosità, per ricerche scientifiche sulla natura “speciale” di Chernobyl o per realizzare video di successo da postare sui social network. Tuttavia nessuno penserebbe di spostare la residenza lì. Nel caso, una villetta indipendente con giardino è in vendita a poche centinaia di euro.