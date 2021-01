Il 2021 di Carrefour non poteva iniziare in modo migliore, il volantino soddisfa pienamente le aspettative dei tantissimi consumatori che vogliono cercare di risparmiare, ma sopratutto che sono alla ricerca di prodotti economicamente non troppo onerosi.

La campagna promozionale corrente, come era lecito immaginarsi dati i pregressi, risulta essere fruibile solo nei negozi in Italia, i clienti non possono collegarsi al sito ufficiale per completare gli acquisti, ma dovranno recarsi personalmente negli stessi. Indipendentemente da questo, i prodotti risultano essere disponibili in versione no brand, e con garanzia di 24 mesi da esercitare nell’esatta location d’acquisto.

Carrefour: nuove offerte per tutti gli utenti

Come anticipato, l’intenzione di Carrefour non è stata quella di puntare dritta alla fascia alta del mercato, ma di avvicinarsi lentamente a tutti gli utenti che vorrebbero acquistare uno smartphone, senza però spendere una cifra superiore ai 239 euro. Ecco allora essere disponibili i vari Samsung Galaxy A21s, Motorola E7+, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo A9 2020, Alcatel 1 SE 2020 o Alcatel 1B.

Discorso diverso per quanto riguarda prodotti appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti, in questo caso sarà difatti possibile raggiungere grandissime qualità generali, come i 699 euro richiesti per l’acquisto di un TV LED da 70 pollici marchiato LG, o altri dispositivi per la casa.

Non potendo riassumere l’intero volantino Carrefour nel nostro articolo, abbiamo deciso di inserire qui sotto le pagine nel dettaglio, ricordando che saranno fruibili in esclusiva presso i punti vendita, non online sul sito ufficiale.