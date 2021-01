Apple ha lanciato una edizione limitata delle sue AirPods Pro in occasione del Capodanno Cinese, offrendo un omaggio ai nati sotto il segno del Bue (o del Bufalo). Disponibili esclusivamente in alcuni mercati selezionati dell’Asia, tra cui Cina, Hong Kong, Singapore, Taiwan e Malesia, le nuove AirPods Pro presentano un simpatico bue inciso sulla parte frontale della custodia di ricarica e sulla confezione del dispositivo.

Apple celebra l’Anno del Bue con una versione limitata delle AirPods Pro

Questo è l’anno dei nati sotto il segno del Bue, simbolo di prosperità raggiunta grazie alla forza d’animo e al duro lavoro. Secondo la tradizione, le persone di questo segno sono affidabili, calme, modeste e posseggono un’innata abilità nell’ottenere grandi cose e raggiungere i propri obiettivi.

Apple vuole celebrare questo segno con una versione limitata delle sue AirPods Pro, resa disponibile solamente in Cina, Hong Kong, Singapore, Taiwan e Malesia. Nonostante si tratti di una edizione limitata, il prezzo di vendita resta invariato. Del resto, dal punto di vista hardware non cambia assolutamente nulla e le modifiche hanno riguardato solamente qualche piccolo accorgimento estetico. Sia sulla custodia di ricarica delle AirPods Pro che sulla confezione, infatti, è stato inciso il volto – molto dolce e simpatico, in stile cartoon – di un bufalo.

Le unità disponibili non sono molte: parliamo di 25.400 in vendita (anche se non è ancora chiaro se questa sia la disponibilità globale o riservata ad ogni singolo mercato in cui il prodotto è stato reso disponibile), con 11.480 paia destinate alla vendita al dettaglio e 13.920 alla vendita online.

Chi non può ottenere questa versione limitata delle AirPods Pro, può comunque richiedere una incisione di una emoji sulla custodia del dispositivo in fase di acquisto. E se vi sentite un po’ bufali, tra le emoji disponibili c’è anche quella del bue ;).