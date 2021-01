WINDTRE GO: l'operatore lancia delle promozioni a meno di 6 euro al mese

Siete in cerca di una compagnia valida che abbia promozioni a costi incredibili? WindTre Go è la risposta. No, non stiamo facendo una televendita. Piuttosto vogliamo consigliare le nuove promo offerte dall’operatore, a tutti coloro che intendono attivare una nuova offerta con richiesta di portabilità da un altro gestore telefonico. Per fortuna la scelta è piuttosto vasta, dunque non sarà difficile scovare quella che più vi si addice.

WindTre Go: le promo con portabilità da 5.99 euro al mese

Iniziamo immediatamente dalla WindTre GO Large Online 20 GB che comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso i numeri nazionali e 20 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al costo di 14.99 euro al mese. Questa offerta sarà valida solamente per gli attuali clienti Vodafone, TIM, ho. Mobile, Kena Mobile e NTMobile.

Passiamo poi alla WindTre Go 50 Fire + che regala minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G al prezzo di 6.99 euro al mese. Questa è attivabile da attivabile dai clienti Iliad.