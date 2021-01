TIM anche nel nuovo anno vuole aumentare il suo bacino di utenti, specialmente tra il pubblico dei giovani. L’operatore nazionale ha messo ancora una volta il pubblico degli under 30 al centro della sua offerta commerciale. Per sfidare WindTre ed alle sue tariffe, i tecnici di TIM hanno inserito in listino ben due tariffe speciali: la Young Senza Limiti e la Young Student Edition. Queste promozioni possono essere attivate sia online sia in store, da nuovi e vecchi abbonati.

TIM, le migliori tariffe del 2021 per gli under 30

La Young Senza Limiti è l’offerta più completa che si rivolge principalmente agli utenti under 30. li abbonati che scelgono questa tariffa avranno un pacchetto tutto incluso che prevede telefonate illimitate verso tutti i numeri, SMS da inviare a tutti più Giga infiniti per la connessione internet. Il prezzo previsto per i clienti è di 14,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Importante è anche la promozione che è stata dedicata agli utenti con meno di 25 anni. La tariffa di riferimento per questi abbonati di TIM è la Young Student Edition. Ad un costo ancora più basso – solo 9,99 euro ogni trenta giorni – gli abbonati riceveranno chiamate ed SMS illimitati con 40 Giga per la connessione internet.

Come da tradizione, le offerte di TIM dedicate ai giovani si completano con una serie di servizi aggiuntivi. In primo luogo, gli abbonati avranno accesso al servizio TIMmusic Platinum per un semestre in maniera gratuita. Inoltre, la navigazione internet su social, ma anche su chat, app di streaming musicale e didattica sarà illimitata.