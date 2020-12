Nel mese di ottobre, Riot Games ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico di League of Legends: Wild Rift, lasciando intendere che il lancio della versione mobile del celeberrimo MOBA non fosse così lontano.

A distanza di pochi giorni, il titolo è stato poi reso disponibile in Open Beta in Indonesia, Giappone, Malesia, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Tailandia, con la promessa che sarebbe presto giunto anche in Europa e in altri mercati.

League of Legends: Wild Rift è disponibile e devi assolutamente provarlo!

Quel giorno è – a quanto pare – finalmente arrivato: League of Legends: Wild Rift è adesso disponibile per gli smartphone Android ed iPhone compatibili e può essere scaricato gratuitamente sul proprio dispositivo. E, fidatevi, ne varrà davvero la pena.

League of Legends: Wild Rift sembra essere una rivisitazione della versione PC progettata per un più facile controllano sui dispositivi mobile. Il gioco presenta una nuova mappa 5v5 progettata specificamente per piattaforme mobile e le partite durano in media tra i 15 ed 20 minuti.

Ci sono circa una trentina di campioni al momento del lancio, ma Riot Games promette che molti altri arriveranno in futuro. Grazie alle numerose sfide, poi, si possono sbloccare gratuitamente alcuni campioni in modo anche piuttosto veloce e già a partire dalle prime 2 o 3 ore di gioco si potrà contare su di un set di cinque o sei campioni. E, ciliegina sulla torta, anche il doppiaggio in italiano sembra davvero ben fatto!

Ricordiamo che il titolo è disponibile in versione Open Beta, per cui si attende la versione ufficiale che dovrebbe debuttare entro fine anno. Intanto, potete già provare League of Legends: Wild Rift sul vostro smartphone o tablet. Basterà scaricarlo dallo Store!