È preoccupante, queste app sono disponibili nel Google Play Store, di solito viste come un download sicuro per gli utenti. Le app sono state ora bandite da Google, ma Joker potrebbe essere ancora in agguato sul tuo telefono, come rivelato dai cyber-esperti di ZScaler. È un malware particolarmente pericoloso che può danneggiare seriamente la tua privacy.

I ricercatori hanno avvertito che 17 diversi campioni del malware Joker sono stati caricati su Google Play a settembre di quest’anno.

Joker può rubare i tuoi messaggi SMS, elenchi di contatti e persino informazioni sul dispositivo, e può anche iscriverti silenziosamente a servizi premium, il che potrebbe lasciarti con un grosso conto da pagare.

“Consigliamo di prestare molta attenzione all’elenco di autorizzazioni nelle app che installi sul tuo dispositivo Android”, ha affermato Viral Ghandi, di ZScaler. “Fai sempre attenzione alle autorizzazioni rischiose relative a SMS, registri delle chiamate, contatti e altro ancora. “La lettura del commento o delle recensioni sulla pagina dell’app aiuta anche a identificare le app compromesse”.

Sono stati registrati circa 120.000 download per le “app dannose“.

Ecco l’elenco completo delle app dannose di cui dovresti stare attento:

Tutto buono scanner PDF

Messaggio foglia di menta: il tuo messaggio privato

Tastiera unica: caratteri fantasiosi ed emoticon gratuite

Blocco app Tangram

Messenger diretto

SMS privati

Un traduttore di frasi – Traduttore multifunzionale

Stile Photo Collage

Scanner meticoloso

Desire Translate

Talent Photo Editor – Sfoca la messa a fuoco

Messaggio di cura

Messaggio parziale

Paper Doc Scanner

Scanner blu

Hummingbird PDF Converter – Foto in PDF

Tutte queste app sono state ora rimosse dal Google Play Store, ma dovrai anche eliminarli dal tuo smartphone, se li hai installati. Assicurati di andare nell’app Impostazioni per farlo, altrimenti potresti semplicemente eliminare le scorciatoie dell’app.