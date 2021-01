Continua la campagna di TIM con le offerte Operator Attack, con cui l’operatore italiano cerca di guadagnare terreno sui competitor e convincere i clienti degli altri gestori ad effettuare la portabilità del numero.

L’attivazione di queste è possibile direttamente dal sito web ufficiale TIM, nella pagina dedicata, a cui si può accedere direttamente cercando sui motori di ricerca oppure cliccando su uno dei numerosi banner pubblicitari sparsi sui vari siti che presentano la promo.

La proposta operator attack di TIM si articola quindi in quattro possibilità, che andiamo ad illustrare di seguito.

TIM, tornano le offerte per strappare clienti alla concorrenza: i vantaggi sono notevoli

Le offerte TIM appartengono tutte al format TIM Wonder, e si suddividono tra quattro diverse opzioni: TIM Wonder One, Tim Wonder Two, TIM Wonder e TIM Wonder Four.

TIM Wonder One offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di dati internet mobile al costo di 7,99 euro al mese . La navigazione viaggia su rete 4G e può raggiungere 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

La promo è attivabile solo se si effettua portabilità del numero da iliad, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile e Plintron.

L’attivazione online comporta l’azzeramento dei costi di attivazione e il primo mese dell’offerta gratuito, cui però bisogna aggiungere il costo della SIM, pari a 25 euro. Di questi, 20 euro vengono accreditati sul credito residuo come ricarica, mentre 5 euro sono di attivazione. Questi 25 euro vanno corrisposti in contanti a chi effettua la consegna della SIM.