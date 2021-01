Il primo fitness tracker di OnePlus sembra destinato ad arrivare molto presto. La societá ha confermato che un dispositivo del genere arriverá presto e si chiamerá OnePlus Band. Il nome non é stato ancora confermato ma, in un tweet, OnePlus India ha riferito che un nuovo fitness tracker é in arrivo.

Nel tweet é stata anche inclusa un’immagine parziale di quello che assomiglia molto ad un fitness tracker. É possibile vedere un piccolo schermo lungo che sporge da una fascia piú ampia, probabilmente realizzata in silicone. Il device sembra molto simile ad una Xiaomi Mi Band 5.

OnePlus Band: si attende l’annuncio ufficiale

Il tweet non rivela molto altro. Tuttavia, una pagina per il dispositivo su Amazon India rileva che il device includerá il monitoraggio del sonno, che puoi utilizzare in combinazione con un’app complementare sul tuo smartphone. Vale la pena notare che per ora questo lancio è presumibilmente solo per l’India. Con un teaser che afferma che il tracker arriverá presto, non saremmo sorpresi se questo OnePlus Band arrivasse a gennaio.

Nient’altro sul OnePlus Band é stato confermato ufficiale, ma ci sono in rete parecchie informazioni. Di recente, abbiamo visto immagini del probabile design. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 40 €. Il tracker potrebbe includere un touchscreen AMOLED da 1,1 pollici e potrebbe essere rilasciato in tre colorazioni: nero, blu e grigio.

Abbiamo anche sentito che il OnePlus Band potrebbe essere resistente all’acqua, includere un cardiofrequenzimetro ed un sensore SpO2 per misurare i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Se quest’ultima caratteristica dovrebbe rivelarsi vera, il tracker sará uno dei dispositivi indossabili piú economici a supportare il monitoraggio SpO2.