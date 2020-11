Animal Crossing: New Horizons torna ad aggiornarsi! Il primo update dell’inverno è atteso per la giornata di domani ed introdurrà tante fantastiche novità. A partire da una nuova serie di emozioni che contribuiranno a rendere il mondo di Animal Crossing un po’ più dinamico, vivo e reale.

In particolare, acquistando il nuovo set di emozioni con le miglia Nook, si sbloccheranno le seguenti reazioni: sedersi, arrivederci, scatta una foto, allenamento, yoga, ecco qua, annusare, lode ed entusiasmo. Ci si potrà dunque sedere a terra, simulare di scattare una foto ad un oggetto o a un personaggio, praticare dell’esercizio fisico o fare un po’ di yoga!

Animal Crossing: New Horizons, con l’update invernale è tutto più bello!

Alle nuove emozioni si aggiungono poi dei nuovi look e nuovi tanti oggetti stagionali. Ma non finisce qui! Perché l’aggiornamento invernale introduce anche nuovi simpatici eventi. Il 26 novembre, per esempio, si celebrerà il Festival delle primizie, che altro non è che il Giorno del ringraziamento americano. Per l’occasione giungerà sull’isola lo chef Cedrone e dovremo aiutarlo a trovare gli ingredienti per realizzare delle gustose ricette! Al termine dell’evento, lo chef Cedrone ci riserverà un dono.

Il 24 dicembre si celebrerà invece il Giorno dei giocattoli e la renna Jingle giungerà sulla nostra isola per un augurio speciale. Dal 1 dicembre sarà possibile acquistare giocattoli e vestiti natalizi da regalare agli abitanti della nostra isola in occasione del Natale. Scuotendo gli alberi decorati, inoltre, potrà cadere qualche oggetto che servirà per la realizzazione di decorazioni natalizie. Tra il 26 ed il 31 dicembre, ci saranno inoltre diversi oggetti a tema festivo per celebrare il Capodanno.

Infine, ma non meno importante, l’inventario della casa è stato ampliato a 2.400 slot; sarà poi possibile visitare isole casuali nei sogni, senza dover inserire il codice dell’isola che si desidera visitare; e due nuove opzioni di trasferimento dei dati:

Il trasferimento per giocatore singolo permette di spostare i propri dati da un sistema ad un altro, come il nome, aspetto, equipaggiamento, inventario, casa e gli spazi disponibili per immagazzinare.

Una feature completamente separata permetterà di spostare i propri dati di salvataggio, con l’isola e relativi abitanti, in un altro sistema.

Il primo aggiornamento invernale di Animal Crossing: New Horizons sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori domani 19 novembre.