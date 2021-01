Nelle scorse settimane abbiamo parlato dei prossimi dispositivi medio-gamma che Motorola dovrebbe lanciare sul mercato, i modelli Capri e Capri Plus.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli su un nuovo dispositivo, più modesto di quest’ultimi ma con in più il supporto 5G. Il nome in codice del device Motorola è Ibiza. Ecco maggiori dettagli.

Motorola continua le vacanze da sogno, dopo Capri arriva Ibiza

Sul conto del nuovo smartphone chiamato Ibiza sono trapelati interessanti dettagli grazie a quanto riferito da Adam Conway di XDA. Il dispositivo dovrebbe essere un entry-level o di gamma medio-bassa: il processore sarebbe uno Snapdragon della serie 400, la nuova serie di Qualcomm per garantire il supporto 5G anche alle fasce di prezzo più modeste.

Secondo quanto trapelato fino ad ora dovrebbe montare un display con risoluzione HD+ (720 x 1.600 pixel) e refresh rate a 90 Hz), un processore Qualcomm Snapdragon SM4350 con 4 GB di memori RAM e 128 GB di memoria interna. La fotocamera posteriore dovrebbe ospitare 3 sensori rispettivamente da 48, 5 e 2 megapixel mentre quella anteriore sarà formata da un sensore da 13 megapixel. La batteria sarà di 5.000 mAh e ovviamente monterà il sistema operativo Android 11.

Al momento non sappiamo quando Motorola ha in mente di lanciare il suo nuovo Ibiza. Presumiamo che il suo lancio avverrà in concomitanza di quello dei nuovi Capri e Capri Plus. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno ulteriori novità su ipotetici prezzi di lancio e disponibilità nei vari mercati.