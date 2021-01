Il produttore cinese Xiaomi si appresta a portare sul mercato un altro smartphone a marchio Redmi e anche questa volta potrebbe trattarsi di una versione re-branded. Stiamo parlando in particolare del prossimo Redmi 9T che dovrebbe arrivare in veste ufficiale a breve, ovvero l’8 gennaio.

Redmi 9T in arrivo: ecco come sarà secondo questo video unboxing

Un altro dispositivo della serie Redmi 9 è ormai alle porte. Come già accennato, l’azienda cinese Xiaomi ha intenzione di svelare fra pochissimi giorni il nuovo Redmi 9T. Secondo le ultime indiscrezioni, quest’ultimo potrebbe essere una versione re-branded del Redmi 9 Power presentato soltanto qualche settimane fa. Tuttavia, il nuovo modello potrebbe essere dotato di alcune aggiunte, come ad esempio una fotocamera posteriore in più (molto probabilmente un sensore macro da 2 megapixel).

Dal punto di vista estetico, Redmi 9T assomiglia moltissimo al fratellino annunciato in precedenza. Grazie ad un primo video unboxing (che ora è stato rimosso da YouTube), possiamo infatti dare uno sguardo al design. Osservando le immagini del video in questione, è possibile notare non poche somiglianze tra i due dispositivi. La backcover, ad esempio, dispone degli stessi riflessi presenti su quella del modello precedente e anche le fotocamere posteriori hanno lo stesso design. Sul fronte, poi, è sempre presente un display con un notch a goccia centrale a forma di V.

Staremo a vedere se anche il resto della scheda tecnica del Redmi 9T sarà uguale a quella del Redmi 9 Power. Se sarà così, possiamo aspettarci come processore il SoC Snapdragon 662, un display IPS LCD e una grande batteria con una capienza di ben 6000 mAh.