Inizia con una grande sorpresa il 2021 di Iliad. Sino al prossimo 21 Gennaio, infatti, il gestore francese mette a disposizione del suo pubblico una tariffa inedita: la Giga 70. Come per altre occasioni, anche la Giga 70 rappresenta una tariffa in edizione limitata per gli utenti che attiveranno una nuova SIM ed un nuovo numero di telefono.

Iliad, dopo la Giga 70 i clienti hanno altre due tariffe a disposizione

Le soglie di consumo per questa ricaricabile prevedono chiamate senza limiti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per internet. Il prezzo di tutto il pacchetto è molto vantaggioso: solo 9,99 euro ogni mese. In più gli abbonati avranno anche 6 Giga per il roaming dai paesi UE. Come per tutte le offerte Iliad previsto un costo di attivazione una tantum di 10 euro.

Se la Giga 70 rappresenta la tariffa del momento, attraverso il sito internet è possibile attivare due ulteriori offerte aggiuntive: la Giga 50 e la Giga 40.

La Giga 50 è la classica promozione base di Iliad. L’asset di questa ricaricabile non è cambiato con l’arrivo del nuovo anno. Il prezzo base e fisso per gli abbonati sarà sempre di 7,99 euro ogni trenta giorni. Per i consumi, gli utenti potranno beneficiare di minuti senza limiti, SMS illimitati e 50 Giga internet (tra cui anche 5 Giga per il roaming).

Anche la Giga 40 prevede sempre la sua struttura originale. I clienti di Iliad che optano per questa promozione dovranno pagare 6,99 euro al mese. Per quanto concerne le soglie dati, invece, sono previste chiamate ed SMS illimitati verso tutti con 40 Giga internet ed anche 4 Giga per il roaming in UE.