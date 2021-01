CoopVoce: clamorosa nuova offerta da 50GB con 30 euro in regalo

Tra tutti i gestori di cui possono servirsi gli utenti al giorno d’oggi ce ne sono alcuni che risultano più convenienti. Tra questi rientra di diritto anche CoopVoce, una delle realtà più sottovalutate in assoluto che di certo potrà mettere d’accordo tutti per quanto riguarda convenienza e qualità. Questi due aspetti sono stati migliorati ed implementati anno dopo anno mostrando come esempio le nuove offerte telefoniche mobili.

CoopVoce ha a più riprese lanciato nuove tariffe e nuove promozioni, le quali con prezzi molto bassi hanno attirato tanti nuovi clienti. Se durante i primi anni di attività questo gestore non permetteva di avere un buon compromesso tra qualità, quantità e prezzo, ad oggi è il netto contrario. Anche il miglioramento delle infrastrutture a contribuito a rendere più credibile il progetto del noto provider virtuale.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce: arriva la ChiamaTutti TOP 50 con tutto incluso e con un regalo

L’ultima creazione di casa CoopVoce ovvero la ChiamaTutti TOP 50, dimostra quanto il gestore sia ormai avvezzo a sorprendere gli utenti. In questo caso la promo appena citata permette di avere 50 giga in 4G con minuti senza limiti e 1000 SMS verso tutti. Il prezzo è di 9,50 € al mese con un regalo che consiste in 30 € di credito extra.