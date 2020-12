CoopVoce lancia le offerte migliori fino a 50Gb e con 30 euro in regalo

Se fino a pochi anni fa i gestori a dominare il mondo della telefonia mobile erano in pochi, ad oggi la torta sembra essere stata divisa se non in parti uguali, in più razioni. Ci sono infatti più aziende a contendersi milioni e milioni di utenti soprattutto in Italia, paese nel quale il cambio gestore è diventato ormai ricorrente.

Tra i vari provider c’è di certo gran competizione, soprattutto da quando è arrivato Iliad. CoopVoce si sta dimostrando una delle realtà più affermate, nonostante i suoi inizi non abbiano fatto ben sperare per il futuro che ad oggi è l’attuale presente. La situazione è stata letteralmente capovolta, con l’azienda che è riuscita a far apprezzare agli utenti le sue qualità. Ad oggi infatti CoopVoce offre tutti quei contenuti che un tempo mancavano, i quali costano anche molto poco ogni mese. Oltre alle offerte prese singolarmente, c’è stato anche un grande cambio in termini di qualità della rete. Sono state migliorate infatti le infrastrutture e un ulteriore miglioramento sembra essere in programma per i prossimi mesi.

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.

CoopVoce chiude l’anno con la sua ChiamaTutti TOP 50, solo 9,50 euro al mese

CoopVoce ha in questo momento disponibile sul sito ufficiale una delle soluzioni più ambite nonché una delle più convenienti se valutata in maniera obiettiva. Si tratta della ChiamaTutti TOP 50, promo che vanta minuti senza limiti, 1000 SMS e 50 giga. Per un totale di soli 9,50 € al mese sarà disponibile per tutti gli utenti e con 30 € di traffico extra in regalo.