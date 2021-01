La tariffa WindTre più conveniente di questo mese è senza alcun dubbio la WindTre Go 50 Top Plus. L’offerta appartiene al pacchetto WindTre Go dedicato ai clienti che acquistano una SIM effettuando il trasferimento del numero. Soltanto i clienti provenienti da Fastweb, PosteMobile e altri MVNO, infatti, hanno la possibilità di attivarla.

WindTre Go 50 Top Plus: come attivare la tariffa più economica del gestore!

L’offerta WindTre Go 50 Top Plus necessita di un costo di rinnovo di soli 5,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile.

I nuovi clienti WindTre provenienti da Fastweb, PosteMobile e altri MVNO possono richiederne l’attivazione procedendo con l’acquisto della nuova SIM e la portabilità del numero. La tariffa WindTre Go 50 può essere attivata tramite il sito ufficiale del gestore che consente di acquistare la SIM e riceverla a casa con spedizione gratuita tramite corriere.

Il costo della nuova SIM ammonta a soli 10,00 euro, l’attivazione invece non necessita di alcuna spesa. I clienti all’attivazione, però, dovranno sostenere una spesa totale di 15,99 euro, della quale 5,99 euro necessari per il primo rinnovo anticipato della tariffa.

WindTre permette di usufruire di vari servizi. I clienti possono scaricare gratuitamente l’app ufficiale e utilizzarla per ricarica la SIM, conoscere lo stato della tariffa e i consumi effettuati. In più, ogni mese ricevono la possibilità di utilizzare i servizi extra inclusi nel prezzo, come: l’SMS di ricevuta di ritorno, la segreteria telefonica, il servizio di navigazione hotspot.