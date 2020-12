Con l’inizio del Natale e l’avvicinarsi del nuovo anno, sono stati molteplici gli operatori telefonici che hanno riservato delle offerte strepitose per nuovi e vecchi clienti. Da TIM a Vodafone le promozioni non sono di certo mancate ma, di recente, si sono aggiunti alla lista anche alcuni dei principali MVNO che operano nel nostro paese. Tra questi, quindi, non possiamo non citare Fastweb, VeryMobile e PosteMobile. Scopriamo quindi di seguito tutte le promozioni natalizie dei seguenti operatori virtuali.

Fastweb, VeryMobile e PosteMobile: tante offerte dedicate a nuovi e vecchi clienti

Fastweb

Fastweb NeXXt Mobile 5G: offre minuti illimitati verso tutti i numeri telefonici nazionali e ben 50 giga in 5G. Il costo mensile della tariffa è di soli 8,95 euro al mese e non prevede alcun costo di attivazione.

offre minuti illimitati verso tutti i numeri telefonici nazionali e ben 50 giga in 5G. Il costo mensile della tariffa è di soli 8,95 euro al mese e non prevede alcun costo di attivazione. Fastweb 5,95: la seguente promo base offre minuti illimitati verso tutti e 3 giga di traffico internet in 4G al piccolo costo di 5,95 euro al mese. Se sottoscritta online la promo non prevede nessun costo di attivazione.

VeryMobile

Per i clienti Fastweb, Iliad, Poste Mobile, CoopVoce e altri



30 GB, minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese; 100 GB, minuti ed sms illimitati a 6.99 euro al mese; Costo di attivazione e di SIM 5 euro.

e altri

Per i clienti che attivano un nuovo numero 30 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati a 4.99 euro al mese; 100 GB di traffico dati, minuti ed sms illimitati a 7,99 euro al mese; Costo di attivazione e di SIM 5 euro.