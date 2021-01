Operatori telefonici: utenti a rischio, il caso dei dati venduti online

Torna a galla il problema della privacy. Questa volta però a fare da protagonisti troviamo gli operatori telefonici. Vi è infatti un gestore in particolare che pare metta in vendita i dati dei suoi clienti sulla rete. Fino ad oggi le trappole risapute e da cui stare alla larga erano le email di phishing oppure i messaggi su WhatsApp. Nel 2021 è però sorta una nuova strategia che risulta essere “invisibile” e molto più pericolosa.

A lanciare l’allarme per l’ennesima truffa scoviamo Bank Security, la quale ha pubblicato una schermata di un annuncio situato su un forum del dark web dove vi sono in vendita nomi, numeri di telefono, indirizzi email e codici dei clienti dell’operatore telefonico Ho.mobile. Non ci sarebbero invece password o dati relativi alla banca. Quello che però causa agitazione è il codice cliente, in quanto tramite ciò è possibile duplicare la SIM del telefono.

Operatori telefonici: Vodafone e il caso dei dati venduti

Quale degli operatori telefonici è stato utilizzato per seminare il terrore? Il protagonista sembrerebbe Vodafone. Esso ha tenuto a specificare: “Con riferimento ad alcune indiscrezioni pubblicate da organi di stampa, Ho.mobile non ha evidenze di accessi massivi ai propri sistemi informatici che abbiano messo a repentaglio i dati della customer base. Abbiamo avviato in collaborazione con le autorità investigative le indagini per ulteriori approfondimenti”.

Il tutto è ancora incerto, quindi non si hanno notizie sicure sull’accaduto che vede partecipi gli operatori telefonici. Nel caso in cui dovessero giungere delle conferme, Vodafone provvederà a comunicarlo al Garante della Privacy e in secondo tempo tutti i clienti saranno avvisati dall’azienda madre.