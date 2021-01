Una delle più importanti novità nel campo della tecnologia che il 2021 porterà con se è sicuramente l’arrivo del DVB T2, il nuovo standard per la televisione digitale terrestre infatti sta arrivando anche in Italia e porterà cons e tanti miglioramenti, in primis si parla di una crescita della ricezione, cosa che eliminerà la stragrande maggioranza delle interferenze offrendo una qualità perfetta, la quale a sua volta si eleverà a ben 8K a 60Fps, un valore mai visto prima.

Ovviamente per rendere tutto questo possibile tutta la varia infrastruttura di trasmissione ha aggiornato il necessario per poi trasmettere con il nuovo standard, cosa che però non dovrà essere unilaterale, infatti anche gli utenti dal canto loro dovranno attivarsi, vediamo come.

Cambiare TV ?

Prima di procedere verso una qualunque direzione, verificate che il vostro televisore sia già compatibile o meno con il nuovo standard, per farlo vi basterà recarvi presso il canale 100 o 200 della lista, se visualizzerete il cartello “HEVCTestMain10” allora la vostra televisione è di fabbrica compatibile con il nuovo standard e non dovrete fare più nulla.

Diversa è la situazione se invece visualizzerete un display completamente nero, infatti la vostra televisione non è compatibile, cosa che apre ad un bivio decisionale, potrete cambiare direttamente l’apparecchio, cosa che ci sentiamo di consigliarvi solo se siete in possesso di una TV davvero antiquata che necessita ugualmente di pensionamento, oppure acquistare un decoder esterno, scelta molto più economica e che vi permetterà di fruire tranquillamente del nuovo standard senza nessun tipo di problema.