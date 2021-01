Le occasioni da Esselunga non finiscono mai, nonostante la campagna risulti essere ufficialmente scaduta il 31 dicembre, l’azienda ha deciso di prorogarne la validità ancora per qualche giorno, in modo da offrire agli utenti la possibilità di accedere agli ottimi prezzi.

Il volantino Esselunga risulta essere disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma come al solito non sarà fruibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Gli utenti che vorranno approfittare degli sconti dovranno recarsi personalmente in negozio, le scorte non dovrebbero rappresentare un problema.

Esselunga: le offerte continuano ancora

Ultimi giorni di validità per alcuni dei migliori prezzi in circolazione, come ad esempio i 599 euro richiesti per l’acquisto del buon vecchio Apple iPhone 11, uno smartphone che garantisce prestazioni di altissimo livello, sebbene sul mercato risulti essere disponibile l’Apple iPhone 12 di ultima generazione.

Discorso molto simile per il Samsung Galaxy S20 FE, il prodotto è stato lanciato per soddisfare le richieste degli utenti che desideravano il Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865, senza apportare particolari modifiche al prezzo di vendita, fermo sui 549 euro per la versione completamente sbrandizzata.

Il volantino Esselunga non si ferma qui, sfogliando le pagine che trovate sul sito ufficiale potrete anche scoprire ottimi prezzi applicati su elettrodomestici, prodotti per la casa, notebook e televisori. Ricordate però che gli acquisti saranno effettuabili solamente nei punti vendita, non sfruttando l’e-commerce messo in piedi dall’azienda stessa.